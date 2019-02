Secuestradores liberaron a su víctima luego de ver su cicatriz de cesárea

Una joven de 20 años de edad, identificada como María Guadalupe, fue secuestrada el pasado domingo. Un sujeto la subió a un auto por la fuerza, la sometió a tortura psicológica y la liberó después de ver su cicatriz de cesárea.

La joven salía de la estación Candelaria de las Líneas 1 y 4 del Metro, cuando un joven de entre 20 y 25 años de edad la obligó a subirse al auto.

María Guadalupe contó que estuvieron a durante media hora dando vueltas por las calles de la Ciudad de México.

“Me levantaron la blusa y me vieron el abdomen, fue ahí cuando se dieron cuenta de mi cicatriz de cesárea, luego uno de ellos dijo: así ya no nos sirve y me dejaron ir”, relató.

Indicó que antes de liberarla, el agresor le quitó sus pertenencias y la amenazó para que no denunciara lo sucedido.

Con información de Infobae