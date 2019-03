Sector salud en situación crítica tras apagón general

El sector salud venezolano fue una de las principales víctimas durante el apagón general de más de 20 horas. Tratamientos suspendidos, centros asistenciales cerrados y falta de refrigeración de medicamentos especiales son algunas de las incidencias registradas durante el jueves y viernes. Al menos 12 recintos hospitalarios permanecen sin luz.

Julio Castro, médico infectólogo; Francisco Valencia, director de Codevida, y José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Vargas, ofrecieron balances durante este viernes sobre la situación en los hospitales del país.

Olivares detalló que el hospital de La Victoria, la Maternidad de El Valle, el Hospital General del Sur en Maracaibo y el hospital Miguel Oraa de Portuguesa no tienen ninguna fuente de energía para abastecerse.

Por otra parte, indicó que la Maternidad del Sur en Carabobo, el hospital de Los Magallanes de Catia, El Hospital Universitario de Caracas y la Ciudad Hospitalaria Dr Enrique Tejera de Carabobo solo abastecen de electricidad a las emergencias y las unidades de cuidados intensivos.

Reporte de Hospitales (1/2): · Maternidad de El Valle (CCS) no tiene planta eléctrica. · Magallanes de Catia (CCS) planta funciona solo en Emergencia y UCI · Hospital Universitario (CCS) planta funciona solo en Emergencia y UCI · Hospital de la Victoria. Sin planta.

Por su parte, Castro indicó que el hospital Vargas de Caracas tiene planta eléctrica funcionando. Informó que el Hospital Central de Maracay tenía la planta operativa pero se apagó alrededor de las 2:00 pm.

Agregó que en el hospital del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) tuvo fallas por falta de gasoil en el generador de energía, por lo que las personas en la Unidad de Terapia Intensiva deben ser ventiladas manualmente.

Hospital IVSS de la guaira reportó fallas en planta eléctrica entre las 5 AM y 8 AM de hoy por falta de gasoil , los pacientes en UTI fueron soportados por ventilación manual , no se reportan fallecidos asociados a ese evento