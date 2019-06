El sector salud protestó una vez más para exigir salarios dignos e insumos para trabajar. Esta vez la concentración fue en la Secretaría de Salud, en San Martín.

Zenaida Figueroa, presidente de Sunepsas, hizo un llamado a todos los trabajadores para que se sumen a la protesta del sector. Instó a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a que reciba "a los verdaderos representantes de los trabajadores".

Denunció que el régimen ha descuidado los hospitales y que envía a los pacientes a la calle.

"El gobierno nos está eliminando", aseguró. Indicó que los trabajadores son los que tienen la voluntad de mantener en funcionamiento los hospitales. Informó que los empleados son tratados como delincuentes. Dos enfermeras fueron detenidas por darle inyectadoras a un paciente y fueron liberadas el pasado domingo 16 de junio con medidas cautelares.

Eudomar Urrieta, secretario general de Sunepsas, dijo que no existe material de oficina o de limpieza y que no hay agua para el consumo de los trabajadores. "Pretenden pagarnos 10.000 bolívares de uniforme", enfatizó. El presupuesto ha sido entregado en el hospital de El Algodonal y el Clínico Univesitario.

"Vamos a manifestar el miercoles en el Algodonal porque no podemos permitir más atropellos. No vamos a seguir mendigando", señaló. Denunció que el hospital de Coche tiene casi ocho meses paralizado. "Yo creo que al régimen no le interesa la salud", añadió.

El lunes pasado ser reunieron con la directora de Recursos Humanos en el Ministerio de Salud. No han recibido ninguna respuesta, así que piensan agotar todas las instancias.