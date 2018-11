Saime Los Ruices: No tenemos capacidad de dar pasaportes

Rafael Rivera, director de la oficina del Saime de Los Ruices, informó que en esa dependencia entregan diariamente más de 300 prórrogas de pasaportes a los ciudadanos solicitantes. “Los atendemos a todos por igual”, aseguró al ser consultado sobre si hay celeridad con quienes presenten el boleto aéreo.

Rivera accedió a dar información, luego de que el reportero y el fotógrafo del diario El Nacional fueron forzados a entregar el carnet y conducidos a la oficina de la dirección por tomar gráficas en el recinto, que ayer presentaba una larga fila de personas, como es frecuente.

El funcionario aseguró que a diferencia del documento con prórroga, los pasaportes nuevos se están entregando de manera prioritaria a quienes alegan y demuestran tener razones de fuerza mayor, como problemas de salud, estudios o reunión familiar, debido a que “no tenemos la capacidad de dar pasaportes” por la falta de material. “Tenemos pendientes pasaportes que no nos han llegado desde hace dos años, hay personas que tienen trámites desde 2016 y no se le ha podido entregar el pasaporte porque no tenemos el material”, expresó. “Hemos pagado los materiales, pero no los han despachado” agregó.

Rivera, quien ocupa el cargo desde julio, indicó que el trámite de la prórroga dura cinco o seis días. El pago se hace online, con tarjeta de crédito “en este momento”, y señaló que para el pago de 3.600 bolívares soberanos muchos bancos están elevando sus límites de crédito en la actualidad. Aseguró que próximamente se podrá cancelar en las oficinas del Saime.

Con respecto a los pagos en petros, Rivera aseveró que “no fue correcta la manera cómo se difundió la información” y aclaró que este método se implementó solo en el exterior. “No vamos a trabajar con pago en dólares. El petro ya está activo, pero solo para quienes soliciten trámites en el exterior”.

Denuncian que funcionarios cobran hasta $1.000 por agilizar trámites

En la oficina del Saime en Los Ruices una larga cola de ciudadanos rodeaba las instalaciones, como ya es habitual. La diferencia es que la mayoría de las personas esperaban recibir la prórroga del pasaporte, en vísperas del asueto de diciembre. Manuela Díaz espera desde junio obtener la prórroga del documento de su hija menor de edad. “Con esta ya van cuatro veces que vengo al Saime y vamos a ver si hoy me la dan. Por Internet me avisaron que ya estaba lista, pero aún no me la han dado”. Díaz, quien tiene pautado viajar en diciembre por razones médicas, señaló que el motivo debería ser personal: “Estoy cansada de que me pregunten cuál es la razón del viaje; si yo quiero viajar por gusto o por otras razones no es asunto de ellos”.

Otro usuario que hacía la cola denunció que en la oficina principal del Saime, un funcionario le ofreció agilizar el trámite de la prórroga por 1.000 dólares. “Me negué y por eso estoy aquí”.

Díaz comentó que adquirir un pasaje de ida y vuelta permite solicitar un permiso de viaje temporal, el cual es dado desde la fecha de partida hasta la fecha de regreso. “Yo el primero de diciembre me monto en mi avión con mi niña, sí o sí”, afirmó.

Carlos Martínez, otro usuario del servicio, quien ayer perdió la visita por segunda vez al no tener la prórroga lista, aseguró que desde septiembre fue avisado a través de Internet que el trámite, solicitado en julio, ya estaba listo. Resiente que luego de perder la mañana en una cola, un funcionario le informó que no era así. “Eso es lo que siempre dicen: ‘Su prórroga no está lista, venga mañana’, y es la segunda vez”.

La mayoría de los usuarios en la cola que esperaba respuesta de su trámite cancelaron el precio fijado antes de octubre, el cual era de 163.000 bolívares (1,63 bolívares soberanos). Pagar el monto actual de 3.600 bolívares soberanos ha ocasionado dificultades a muchos usuarios, debido a que los límites de sus tarjetas de crédito son inferiores. Muchos comentaban que tenían que contactar a terceros que disponen de un límite elevado en sus plásticos para que les cancelen el monto requerido para tener el pasaporte vigente.