Saime anuló pasaporte de Nelson Bocaranda

El periodista venezolano Nelson Bocaranda denunció este viernes que trabajadores del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, retuvieron su pasaporte el jueves por presuntamente estar anulado en el sistema.

Bocaranda indicó que el hecho ocurrió cuando se iba de viaje con su esposa y destacó que ambos pasaportes poseen prorrogas activas hasta el año 2020.

Agregó que perdieron el vuelo y reservaciones en su destino porque los funcionarios del Saime los retuvieron por una hora en el aeropuerto. Los trabajadores no les permitieron esperar en sus oficinas, pues las personas podrían “pensar que lo estamos metiendo preso”.

El periodista informó que acudió a las oficinas del Saime en Plaza Miranda y no le devolvieron su pasaporte, los empleados solo le indicaron que el incidente en el aeropuerto puede ser un “error en el sistema”.

“Estar identificado es mi derecho y el de todos los venezolanos (Cédula y/o Pasaporte) con esto se viola mi derecho constitucional al libre tránsito”, escribió Bocaranda en Twitter.

El día de hoy (7SEP18) asistí a la sede del SAIME en Pza. Miranda. No pase mas de 20 minutos adentro y NO ME DEVOLVIERON MI PASAPORTE. No me dieron una explicación más allá de decir que podía ser una falla de sistema. pic.twitter.com/fBlbdXB3kT