“Rutas de transporte en San Cristóbal prácticamente están en cero”

Jesús Salcedo, presidente del Concejo Municipal de San Cristóbal, aseguró que en la ciudad hay una falta de unidades de transporte por la crisis económica y la falta de repuestos, reseñó el Diario La Nación.

“Las rutas de transporte en el municipio San Cristóbal, prácticamente se encuentran en cero por falta de unidades, muchas por los repuestos, pero otras porque se fueron a buscar una mejor economía hacia la frontera, pero sin ninguna autorización para circular", indicó.

En ese sentido, Salcedo se reunió con los concejales Gerardo Rincón y Neida Ocariz, para tratar la crisis del transporte en la ciudad con representantes de la dirección de Vialidad de la Alcaldía de San Cristóbal, administración del Terminal de Pasajeros, y la dirección de Hacienda y Policía Municipal.

"La gente no puede llegar a sus trabajos, pero vemos que hacia la frontera están circulando. Yo quiero hacerle un llamado a quienes tienen la competencia nacional, es responsabilidad de ustedes que las rutas que no estén autorizadas, no sigan circulando para la frontera. Entendemos la situación económica que vive el transporte, pero es que abandonaron completamente la ciudad" expresó el presidente del Consejo Municipal.

