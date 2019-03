Rosario Contreras: Apagón demostró la debilidad de nuestros hospitales

La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, sostuvo este miércoles que el apagón nacional que se registró hace dos semanas demostró la gran debilidad de los hospitales del país.

Durante una entrevista ofrecida en TVVenezuela, Contreras señaló que 90% de las plantas eléctricas en los centros de salud no respondieron durante el colapso eléctrico.

“Los hospitales no están dando respuesta de salud porque no tenemos insumos, ni medicinas. No pueden dar respuestas porque 90% de las plantas eléctricas no respondieron en el apagón y las que si funcionaron lo hicieron de forma manual”, dijo.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas: Se nos permitió a cada uno de los que estábamos allí 4 minutos, la reunión estaba pautada para una hora y casi duramos 2 horas, fuimos escuchados muy atentamente.

"Le presentamos a los representantes de esta comisión, una comisión muy técnica y neutral, le explicamos lo que ellos conocen y le entregamos documentos" aseguró Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas.

Ana Rosario Contreras: Estamos hablando de una Ley de Garantía Laboral para el sector público y privado, la persona que haya sido despedido u obligado a renunciar por razones de protesta tiene la garantía que va ser reinsertado.