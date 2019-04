Robaron un bebé de 12 horas de nacido en hospital de Apure

Familiares denunciaron el rapto del recién nacido José Elías Navarro Rico cuando se encontraba en una habitación del piso 3 del hospital Pablo Acosta Ortiz, en San Fernando de Apure.

El niño, de solo 12 horas de nacido, fue secuestrado dentro de las instalaciones por una joven que se presentó ante los padres del infante como familiar de un niño recluido por varios días en el retén de menores porque era sietemesino, de acuerdo con el testimonio de la madre del neonato, reseñó El Pitazo.

Testigos aseguran que el rapto se realizó luego de hizo la revisión médica del niño. “Cuando llegó la revista médica, la joven se llevó a mi hijo. Aprovechó el momento para llevarse a mi hijo cuando me entretuve suministrándole datos a la doctora. Mi suegra me pregunta dónde está el niño. A lo que contesté: Está con la muchacha abajo, y no era así”, dijo Eloisa Rico, madre de la criatura.

La joven señalada por este hecho habría entregado al infante en el área de emergencia a un hombre de baja estatura y de cabello crespo.

“Ella me ayudaba en todo, a vestir y a bañar al niño. Era una chica flaca, como de mi contextura; vestía una falda negra y blusa gris. Cuando se llevó a mi hijo estaba compañada de un hombre, que se presentó como trabajador del hospital”, agregó.

