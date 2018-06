Ni retrovirales ni reactivos para niños y embarazadas con VIH

Desde hace dos años no hay reactivos para pruebas de confirmación o descarte de la enfermedad, y desde hace siete meses tampoco llegan retrovirales. La situación es crítica para los enfermos en Táchira registrados en el programa ITS/VIH SIDA.

“Los reactivos con los que no contamos son CD4 y CD8 para conocer qué cantidad de células de defensa tiene el paciente; tampoco hay reactivos para carga viral, no hay reactivos para confirmar VIH. No tenemos la prueba Elisa cuarta generación. Nos llegó tercera generación, que no es apropiado para confirmar o diagnosticar a una persona con VIH”, dijo Corna Duque, coordinadora del programa en el que están registradas 5.076 personas.

Duque señaló que los niños con VIH no cuentan con tratamiento y las mujeres embarazadas portadoras del virus, tampoco cuentan con las medicinas específicas para evitar que el niño se enferme durante el tiempo de gestación.

“No hay retrovirales para mujeres embarazadas. No contamos con retrovirales para los pacientes con VIH ni para los niños ni para las embarazadas, ni para pacientes en general”, denunció.

En lo que va de 2018, el programa recibió un suministro de retrovirales para los primeros días de enero, pero no fue suficiente para atender a los enfermos ni complementar las terapias.

“Para mí es una emergencia, y grande, debido a que el paciente depende de un medicamento. Si el paciente no lo tiene, se deteriorará, su sistema de defensa disminuirá y cualquier infección oportunista, como la neumonía o un síndrome viral, se aprovechará de ello. Ustedes saben la realidad del país. No es para tapar absolutamente nada, pero no contamos ni siquiera con antibióticos. El programa regional siempre contaba con antibióticos y con medicamentos para infecciones oportunistas. Estos tampoco los tenemos”, señaló Duque. Agregó que en este momento en que no hay suministro de fármacos, si alguna de esas enfermedades ataca a un paciente, este puede morir.

La semana pasada la viceministra de Redes de Atención Ambulatoria de Salud, Indhriana Parada, expuso ante la Asamblea Mundial de la Salud que el gobierno de Venezuela había sufrido los rigores del bloqueo económico para adquirir medicamentos y vacunas desde 2013, pero que sí habían suministrado insumos para los enfermos.

“Denunciamos que factores imperialistas e intervencionistas hacen llamados a decretar una supuesta crisis humanitaria. Piden canales humanitarios, pero a su vez bloquean la posibilidad de adquirir medicamentos y alimentos para el pueblo venezolano”, dijo Parada ante el foro mundial.