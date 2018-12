La respuesta de Valentina Quintero a acusaciones del Pueblo Pemón

La periodista Valentina Quintero, conocida por trabajar en beneficio del turismo en Venezuela, respondió a las acusaciones del Pueblo Pemón luego de que éstos la declararan persona non grata en el Parque Nacional Canaima.

Durante una entrevista para el canal digital VivoPlay, Quintero aseguró que suspenderá sus visitas al parque por el tiempo que sea necesario, pero precisó que “no se quedará callada” y resaltó su responsabilidad ante la situación “con las consecuencias que tenga”.

El Pueblo Pemón acusó a Quintero de tener una actitud provocativa ante las circunstancias con la minería en la zona. Asimismo, indicaron que la periodista no busca soluciones ante este conflicto y que arremete contra las autoridades locales, por lo cual la consideran persona non grata.

La comunidad indígena también declaró persona non grata al ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

“Si no puedo visitar el Parque Nacional Canaima durante un tiempo, así será, pero no me puedo quedar callada” aseguró la periodista @valendeviaje. El desarrollo de esta noticia la encuentras en #NoticiasEnVIVO por #VIVOplay: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/UX1byy72OM