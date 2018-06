“Se responsabilizará a quienes están causando sufrimiento a la población”

El ex ministro de Salud y miembro de la Red Defendamos la Epidemiología José Félix Oletta calcula que en 2017 murieron 1.000 madres por la crisis en el área y advierte que los brotes de fiebre amarilla, influenza y muertes en niños menores de un año como consecuencia del rotavirus son peligros latentes en Venezuela, país que ya suma tres años con escasez de medicamentos esenciales y fármacos para controlar enfermedades, además de una baja cobertura de vacunación

—¿Qué implicaciones tiene que la viceministra de Salud haya negado la crisis ante la Organización Mundial de la Salud y 194 naciones?

—La primera implicación es de orden ético, porque no solo la viceministra se descalifica, sino también a todo el gobierno cuando miente de una manera abierta, sin contención alguna; las mentiras son tan protuberantes que los datos que tenemos, que son oficiales, desmienten esas afirmaciones. La viceministra también deja de decir cosas que son verdades y genera desinformación. Una de esas cosas es la situación de mortalidad materna, que es una vergüenza. Un país que tiene un incremento de mortalidad materna exponencial nos indica que la calidad de los servicios que se están prestando es deplorable. Hay una gran injusticia sanitaria cuando no se cuidan adecuadamente a las madres y los niños. ¿Cómo es posible que se haya invertido tanto en Barrio Adentro y tengamos tan pobres resultados?

—¿Cuál es el pronóstico de la mortalidad materna e infantil?

—No tenemos datos, pero si la tendencia de la curva se mantiene –y es lo más probable porque no se han realizado cambios en los programas sustanciales– eso significará no menos de 1.000 muertes de madres en 2017 y es posible que este año sean más. Eso nos lleva casi a la cola de la mortalidad materna en Suramérica.

—¿Cuáles son las epidemias latentes en Venezuela?

—Las amenazas que tenemos son los brotes de influenza. Suponemos que es AH1N1, que era el tipo dominante hasta 2017, pero ni siquiera hay la certeza. En las 14 primeras semanas de este año una red de información de la OMS recoge un incremento de casos de influenza en Venezuela, los cuales son causadospor H1N1; no sabemos lo sucedido en las siguientes 6 o 7 semanas. Esto para nosotros es grave porque tenemos 2 años sin vacunar adultos ni niños contra la influenza, lo que nos desprotege de las cepas más frecuentes en los últimos años. Puede preverse una morbilidad y mortalidad de la incidencia de casos en niños menores de un año a causa de diarreas agudas generadas por el rotavirus y la razón es la misma: tenemos más de 2 años sin vacunación. Sabemos que hay fallas en la inmunización contra la fiebre amarilla y que la población del estado Bolívar está en riesgo porque no hay una cobertura total: más de 92% de las personas no han sido vacunadas.

—La Organización Panamericana de la Salud insiste en que solo es un organismo de cooperación técnico y por eso no opina públicamente. ¿Hasta qué punto tienen potestad para intervenir en la crisis?

—Ellos se mantienen como organismos de cooperación y asesoría, y tienen un perfil bajo a la hora de dar declaraciones, pero obviamente esos organismos están muy preocupados y están actuando; son unprograma de emergencia en el caso de Venezuela. La primera evidencia es el informe anual de malaria, en el que advierten que Venezuela es uno de los cuatro países que consideran que tiene entornos complejos para poder actuar. Los otros son Nigeria, Sudán del Sur y Yemen, donde ellos consideraban que había una crisis humanitaria en 2017. La situación de Venezuela no es desconocida para estas organizaciones, las cuales tienen grupos de análisis que desarrollan una actividad continua vigilando el comportamiento de indicadores y analizando los datos que llegan de fuentes oficiales y no oficiales. La debilidad es tal en el caso de enfermedades como la malaria y otras de tipo crónico que los medicamentos indispensables para salvar la vida escasean en la farmacia de alto costo y organismos como el Fondo Rotatorio o de Contingencia de la OPS han tenido que donar importantes cantidades de fármacos al gobierno.

—¿Por qué el argumento del bloqueo económico no es creíble?

—No es creíble porque la importación no se hace solo de Estados Unidos, sino de muchos países. La insulina, por ejemplo, tiene un suplidor norteamericano, pero hay otros dos europeos. Ahora, ninguna de esas provisiones de medicamentos ni de alimentos se ve afectada por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump referida al caso de Venezuela.

—¿Se podrán comprobar las muertes vinculadas a la crisis de salud?

—Yo pienso que es una obligación de los médicos y organizaciones no gubernamentales documentar cuidadosamente todos esos expedientes de numerosísimas personas que han fallecido por la falla de los medicamentos esenciales. Un país que tenga menos de 55% de gasto en salud ya tiene gravísimas dificultades de justicia sanitaria. Aquí el gobierno aporta menos de 36% de los fondos para la salud de la población y el gasto bolsillo representa casi 70% o más. El gobierno tiene un ejercicio injusto de los planes y programas de salud, y es más grave aún cuando no puede asegurar los medicamentos esenciales, que son los más importantes en término de números de personas protegidas y que ahora no están garantizados. En consecuencia, esa injusticia es mucho mayor y esa es la violación de un derecho fundamental. Estas cosas son muy críticas y son observadas desde los organismos internacionales porque son violaciones de los derechos fundamentales, así como de compromisos, de acuerdos y convenios internacionales que Venezuela ha suscrito. Se establecerán responsabilidades para aquellas personas que están causando sufrimiento a la población.

Tres epidemias circulan sin control en el país

La crisis humanitaria de Venezuela trasciende fronteras. Las epidemias de difteria, sarampión y malaria se ha propagado en otros países de la región ante la migración masiva de venezolanos que huye de la crisis.

Desde hace dos años hay una epidemia de difteria en Venezuela que no ha sido controlada, desde hace 10 meses llegó el sarampión y la malaria se mantiene en ascenso desde hace 10 años.

“Se ha extendido el sarampión y, hoy por hoy, Venezuela es el país que está exportando estas enfermedades hacia las naciones vecinas y no tan vecina, porque hasta en Ecuador tenemos casos de sarampión”, precisa Oletta.

La Red Defendamos la Epidemiología emitió un informe de asesoría al ministerio de Salud que nunca fue tomado en cuenta. “Lo más asombroso es que el gobierno no se deja ayudar para nada. El 18 de enero, 24 instituciones ligadas al sector salud le enviamos al ministro un documento muy amplio sobre el tema de la malaria y esta es la fecha en que no hemos recibido respuesta del ministro en relación con los planteamientos que se le hicieron”, precisó el ex ministro de Sanidad.