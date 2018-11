Residentes de Vargas esperaron hasta tres horas por transporte a Caracas

Usuarios del transporte público del terminal de Catia la Mar, estado Vargas, indicaron este lunes que las camionetas de las líneas tanto privadas como públicas no estaban prestando el servicio adecuado por lo que estuvieron hasta tres horas esperando por una unidad para poder llegar a Caracas.

Los habitantes de la entidad expresaron que hay días en los que el servicio de transporte es más deficiente que otros, pero que en los últimos días se ha hecho más complicado abordar una unidad, reseñó La Verdad de Vargas.

“Aunque hay días que empeora y otras que no se siente tan pesado, en los últimos días sí hemos tenido que esperar mucho por los buses, tanto en esta parada como en las demás que hay en el estado”, dijo Daniel Ugueto, usuario del servicio.

Por otro lado, la ciudadana Mireya Solórzano informó que se encontraba en el terminal desde las 7:30 am y que a las 11:00 am solo habían ingresado al terminal 5 autobuses, dos de la línea privada y tres de los públicos.

“Son las 11:00 am y estoy aquí desde las 7:30 am y solo han llegado dos buses. De los rojitos solo tres y aún así no se dan abasto porque siguen llegando pasajeros. Las unidades cargan a 5 bolívares soberanos hasta Gato Negro”, dijo Solórzano.

Con información de La Verdad de Vargas.