Reportaron tres muertos en hospital de Maracaibo por el apagón

Dos adultos y un bebé recién nacido murieron este martes en el Hospital Universitario de Maracaibo por causa de la falla eléctrica que dejó sin luz por más de 15 horas a la entidad.

La información fue difundida por el periodista Lenin Danieri en Twitter, quien detalló que el neonato estaba conectado a un sistema de ventilación.

La periodista Maryorin Méndez, por su parte, aseguró que en el hospital de San Cristóbal, también ocurre la misma situación que en el centro de salud de Maracaibo.

Usuarios de la red social expresaron su rechazo ante la situación. “Anoche en medio del apagón me preguntaba cuántas personas estaban en ese momento conectadas a un ventilador. ¡Qué tristeza saber que tres vidas más se van de este plano por tanta desidia! No me acostumbro a ver esto como algo frecuente. Por amor a Dios, respetemos la vida”, escribió una usuaria en la red social.

TRES MUERTOS DEJA APAGON



DOS adultos en la UCI del piso 4 del Hospital universitario de Maracaibo y un neonato en el piso 4 de ese mismo centro de salud. El pequeño estaba conectado a un sistema de ventilación. Fallecieron durante el apagón. Se imaginarán el hermetismo que hay. — Lenin Danieri D (@LDanieri) 17 de octubre de 2018

#URGENTE Apagón en Maracaibo deja tres muertos / vía @LDanieri .

La misma situación se está presentando en el Hospital de San Cristóbal https://t.co/7kaMJM2fWw — Maryorin (@maryorinmendez) 17 de octubre de 2018