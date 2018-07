Reportaron largas colas en Guarenas por falta de transporte

Este miércoles, en el terminal Trapichito de Guarenas del estado Miranda, reportaron largas colas porque solo hay dos metrobuses operativos.

Los conductores que cubren las rutas de Guarenas y Guatire hacia Caracas explicaron que no tienen repuestos para el mantenimiento de las unidades, lo que ocasiona la falta de transporte, reportó el periodista Daniel Colina en su cuenta Twitter.

Colina aseguró que los choferes están considerando convocar a paro de transporte en el transcurso de la semana.

Los usuarios del terminal se muestran alterados por la falta de unidades que los traslade a la capital, indicó Colina.

Reportan: Los chóferes de transporte público que cubren las rutas de Guatire y Guarenas a la capital no están trabajando con normalidad, alegan que no tienen cauchos, ni aceites ni filtros para las unidades, no descartan llamar a paro en los próximos días.