Usuarios reportaron la caída de televisoras durante la final de Rusia 2018

Usuarios denunciaron en redes sociales la caída de la señal de los canales Venevisión y Meridiano Televisión durante la transmisión de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018

Algunos usuarios indicaron que la causa podría ser una medida de censura por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

“En este momento el régimen tumba la señal de Venevisión y Meridiano para obligar a ver la final por Tves ¿quién dijo que esto no es dictadura?, señaló uno de ellos.

Otra causa podría ser la falta de autorización por parte Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para transmitir el evento. Las cableras debían subir su señal en un satélite encriptado para evitar plagiar la transmisión.

El periodista Fran Monroy explicó que el hecho había sucedido antes con televisoras regionales.

