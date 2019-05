Reportan bloqueo de Youtube durante sesión ordinaria de la AN

Usuarios de Twitter denunciaron este martes que la plataforma digital Youtube está bloqueada en el servicio de Internet, proporcionado por Cantv.

El bloqueo se produce cuando se realiza la sesión ordinaria pautada por la Asamblea Nacional, en la cual los diputados debatirían sobre el rechazo del allanamiento de la inmunidad parlamentaria, una amenaza realizada por el oficialismo este domingo.

La situación hizo que los usuarios de Twitter consideraran que la caída de la plataforma digital tuvo por objetivo que los ciudadanos no pudieran ver la sesión del Parlamento.

Este martes se han reportado varias irregularidades durante la reunión de los diputados, entre las que destacan la presencia de grupos paramilitares en las cercanías del edificio y el impedimento de la Guardia Nacional Bolivariana para dejar entrar a la prensa al hemiciclo.

CONFIRMED: @YouTube blocked since 12:01:06 (VET) by #Venezuela's CANTV, it's largest ISP



This happens during a session of the National Assembly presided by Juan Guaidó. This block by #cantv is implemented via #TCP_block and affects many other google services #KeepItOn https://t.co/RsaxaG18Gs