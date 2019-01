El relato de una mujer que recogía desechos de comida para sus hijos

Buscar alimentos entre los restos de verduras desechadas en los negocios de Petare, para evitar pedir dinero en las calles, se convirtió en la forma de subsistir de Daimelí Caltaya, de 33 años de edad, y de sus cuatro hijos.

“Dejaban verduras en las cestas de basura, yo las recogía y las traía a la casa”, aseguró a El Nacional.

Caltaya se sentía avergonzada. Tuvo que enfrentar las críticas de las personas de la zona, quienes le decían que ella estaba joven y podía trabajar.

“Me sentía mal (...) Yo les decía que con la situación del país dónde íbamos a buscar comida”, aseguró.

Actualmente, Caltaya considera estar “comiendo bien” debido a que, en ocasiones, tiene sobre su mesa “arroz con huevo y caraotas”.

Contó que recibe la caja CLAP, pero que no les alcanza para todo el mes. Por ello, hay ocasiones en que no puede enviar a sus niños al colegio por la falta de alimentos.

Ante la incapacidad de Caltaya para mantener a sus hijos, dos de los menores se encuentran bajo la protección del Estado. Además, según indicó, una vecina introdujo una denuncia contra ella por maltrato hacia los niños que complicó su situación ante las autoridades.

“Decían que yo los maltrataba, que les pegaba la cabeza contra la pared. Era mentira porque si lo hubiese hecho, los hubiese matado. Decían que yo consumía drogas y yo nunca he consumido. Nunca he hecho eso”, contó.

Aseguró que extraña a sus hijos, desea estar con ellos y pide que las autoridades se los regresen.

“Estoy buscando una casa para tenerlos, para tener a mi familia completa. Yo no tengo mamá, ni papá que me puedan ayudar. Me siento mal. No tengo ayuda de nadie, quiero que me ayuden. Tengo fe de que voy a tener una casa y a mis hijos. Siempre le pido a Dios que me ponga algo bonito para seguir adelante. Estoy cansada, agotada. A veces no tengo para llevarles nada, quiero tenerlos. Ayúdenme ”, dijo entre lágrimas.

Caltaya vive un rancho en el sector Las Lámparas del Barrio Unión de Petare. Antes de entrar a la vivienda resalta un trozo de madera, puesto de forma inclinada, que cumple la función de viga y tendedero. Va desde la pared hasta el suelo.

Al abrir la puerta -sin cerradura-, se logra entrever el piso rústico, lleno de huecos y tierra. La luz tenue muestra un espacio compuesto por dos camas pequeñas y un sillón deteriorado.

Un afiche de José Gregorio Hernández guindado en la pared, un televisor que se abre espacio entre ropa y objetos desordenados apilados en un estante de plástico y un techo hecho de láminas de zinc son los elementos que rodean diariamente a la familia Caltaya.

No tienen baño, usan un recipiente que está colocado a la intemperie, enterrado en la tierra y conectado improvisadamente a una tubería. Para bañarse tienen que pedir permiso en casa de algún vecino.

“Me siento mal, quisiera tener mis cosas para bañarme, quisiera un baño propio. Cuando pido usar uno, sé que causo molestias”, aseveró.

La falta de alimentos y las carencias en su vivienda se convirtieron en su motivo para abandonar las calles y buscar un empleo que le dé el sustento necesario para recuperar a sus hijos y volver a reunir a su familia.