El relato de tres hombres que lograron superar la adicción a las drogas

Durante 20 años, Ricardo Espidel (56 años de edad) vivió la mayor parte de su tiempo drogado. “Perdía el día. No recordaba qué hacía. No reconocía la continuidad de las horas ni de los días. No dormía por estar pendiente de drogarme”. Él era mecánico y trabajaba sin importar su estado; lo que cobraba lo utilizaba para comprar crack.

La experiencia de tener adicción a las drogas la describe como emociones opuestas que se alternan. “Estás arriba y de repente bajas. Sientes alegría y de pronto te deprimes. Yo decía que estaba bien y que podía salir yo mismo del problema; eso es mentira, porque la locura te va llevando a tantos problemas que ya no sabes ni qué hacer”, comentó Espidel.

El Dato

El crack es la forma más potente en que se presenta la cocaína. Especialistas la han clasificado como la tercera droga más perjudicial.

“Probé marihuana y crack; con esta última me quedé pegado. Si la tocas no la dejas. Es una sensación que te hace querer y querer cada vez más. Mucha gente se droga porque ha tenido muchos problemas, yo simplemente me drogaba porque me gustaba, la tenía como parte de mi vida, era parte de mí”, narró.

A diferencia de Espidel, Stiven Veitia fue dependiente de la marihuana. Él tiene 21 años y durante cuatro años consumió sustancias ilegales. Narra que desde niño su madre le puso muchas “restricciones”. Evitaba que fuera a fiestas, saliera a la calle y que hiciera otras actividades. Sin embargo, cuando él cumplió los 16 años de edad, en un gesto emancipador, tomó la decisión de contradecir a su familia. “Mi mamá me tenía muy sometido y yo quería experimentar. Salía y jugaba en la calle. Empecé a conocer a más gente y veía a los demás salir, ir a fiestas. Eso me molestaba, porque siempre me invitaban y decía que no podía ir”.

Empezó a fumar cigarro, luego probó la marihuana y después comenzó a vender droga. Ahí tuvo contacto con otras sustancias y probó el crack; también empezó a consumir alcohol, cosa que nunca antes había tenido como hábito. Todos los problemas llegaron de manera progresiva. “Ya con la piedra (crack) pisé fondo: me empecé a endeudar para consumir”.

La familia no le permitía estar solo en su casa porque llegó un momento en que la desvalijó y vendió los enseres para seguir consumiendo. Esta situación no era nueva para la mamá de Veitia, pues su ex esposo (papá de Stiven) es alcohólico.

Síndrome de abstinencia

Es el conjunto de síntomas con grado de intensidad y agrupamientos variables que aparecen al suspender o reducir el consumo de una sustancia psicoactiva que se ha consumido de forma repetida.

Organización Mundial de la Salud

Aunque Veitia ya va para dos años sin probar sustancias ilícitas, teme que en al algún momento pueda recaer. “Me ha costado; no es fácil. No quiero destruir lo que he logrado con mis manos. Mi familia ha dicho que vaya a vivir con ellos, pero siento que todavía no estoy preparado. He visto a personas que no han podido, duran un tiempo y después se van; la recaída es peor”.

Proceso de recuperación

Oswaldo Silva es el encargado de la Fundación Reto a la Esperanza en Caracas. Antes de llegar a la ONG, hace 14 años, vivió situaciones similares a las de Espidel y Veitia. A los tres años su mamá murió y quedó bajo la custodia de su abuela, quien falleció cuando él tenía nueve años. En esa época la custodia queda en manos de unos tíos, que lo sacan de su Apure natal a vivir para un barrio del estado Mérida.

A los 12 se fue de la casa y a los 16 se unió a la vida delictiva. Comenzó a consumir drogas .

“Me dedicaba a robar cadenas de oro, arrebatando o pegando quietos. Podía ser con pistola o con cuchillo. A veces aplicaba el psicoterror. Llegó un momento en que robaba a familias de malandros. Ya no tenía vida, a veces me tocaba correr o me mataban. Llegué a consumir base, marihuana y cocaína”, explicó Silva.

Silva clamó por apoyo. Pero el entorno nocivo en el que se desenvolvía impedía que saliera de los vicios. “Tuve que pedir ayuda. Llegué a la fundación en Mérida y de allí me enviaron a la sede que queda en Valencia (estado Carabobo)”.

“Cuando llegué a la casa me dio un alivio grandísimo. Pero a los pocos días de estar allí fue muy difícil. Quería volver a las calles para seguir consumiendo, pero el guía que me asignaron me aconsejó siempre y pude soportarlo hasta que pude recuperarme”. Ahí conoció a su esposa, con quien tiene dos hijos, y posteriormente se fue a Caracas para encargarse de la Fundación Reto a la Esperanza.

Fundación Reto a la Esperanza

La Fundación a Reto a la Esperanza nació en España, en el año 1985. La iniciativa surgió cuando su fundador decidió albergar en su casa a tres personas con problemas de adicción a las droga y a pesar de que hurtaron dentro de la vivienda, con el tiempo les dio la oportunidad de volver y los tres sujetos lograron superar la dependencia.

Durante muchos años ayudó a más personas y surgió la necesidad de fundar albergues para la recuperación de varios pacientes. A 34 años de su creación, la ONG ha logrado establecerse en más de 27 países y en 2001 llegó a Venezuela.

“El proceso empieza con una entrevista; en esa reunión le damos la información de lo que trata la fundación. Explicamos las normas y después lo asignamos a una de las tres sedes. La fundación tiene un periodo de recuperación promedio de un año y medio. Ese proceso es totalmente natural”, indicó el encargado de Reto a la Esperanza en Caracas.

Normas de la ONG

Cumplir y respetar los horarios de las actividades que se realizan

Aceptar el acompañamiento de una persona responsable asignada

No está permitido el uso de celulares u otros aparatos electrónicos

No está permitido el consumo de tabaco ni alcohol ni de ningún fármaco sustitutivo

Someterse a un registro completo a su ingreso

No se podrá disponer de dinero en el primer periodo de tiempo.

La ONG ofrece diferentes servicios al público: carpintería, herrería, construcción, pintura, restauración, manualidades y mudanzas. El objetivo es que las personas en proceso de recuperación aprendan oficios que serán útiles para la posterior reinserción social, además de la autosustentación a través del trabajo. “Cuando ingresan a la fundación aprendes disciplina y orden: tienen horario para todo. Aunque lamentablemente la mayoría de las personas que se integran no logran terminar el proceso”.

A pesar de que las estadísticas de recuperados en la Fundación Reto a la Esperanza está en contra, Silva y el resto de voluntarios siguen apoyando a todos aquellos que desean cambiar sus vidas con los métodos que caracterizaron a sus fundadores, distintos a los de otras instituciones: sin pastillas, ni sueros, ni inyecciones; y sobre todo, añaden los miembros de la ONG, la superación personal a través de la fe en Jesucristo.