Registraron bloqueo de Instagram y Periscope durante discurso de Guaidó

El observatorio de internet NetBlocks, registró este sábado, un bloqueo de Instagram y Periscope, durante el discurso del presidente encargado Juan Guaidó, desde la plaza Brión de Chacaíto.

A diferencia de episodios anteriores de filtrado de redes sociales, Youtube solo se vio afectado por corto tiempo pero luego se restauró, y los servicios de Google no se vieron afectados.

La restricción se produjo alrededor de las 12:45 pm hasta las 01:10 pm, hora en que se efectuaba el acto de juramentación de los comités de ayuda y libertad.

“La interrupción del servicio marca la continuación de la censura de internet efímera o intermitente en curso impuesta por el estado que parece dirigirse a un discurso crítico”, señala el comunicado.

Confirmed: Instagram and Periscope restricted in #Venezuela between 4:45 PM UTC (12:45 PM VET) and 5:10 PM UTC (1:10 PM VET) during live-streamed speech by Juan Guaidó in Caracas discussing aid committees #27Abr #KeepItOn ⬇️https://t.co/bV7zLPXOUd pic.twitter.com/4iVH8xNyef