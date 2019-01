El reclamo de una mujer luego de la juramentación de Maduro

Una mujer expresó su malestar en las calles del centro de Caracas mientras se realizaba el acto de juramentación de Nicolás Maduro.

“Basta de humillación, nos sembraron miedo (…) que maduro se vaya, libertad por Venezuela, esto no es vida, la gente no tiene dinero porque no les alcanza”.

También relató que fue a las marchas organizadas por el fallecido presidente Hugo Chávez, porque su mamá era chavista. “La gente se quedaba hasta las 10:00 pm, ahora no, les dicen que vayan y firmen su asistencia”.

"Quiero que Maduro se vaya, que haya libertad para Venezuela. Esto no es vida", enfatizó entre sollozos.