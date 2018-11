El reclamo de un ciudadano: En Venezuela ya no hay nada

Un ciudadano reclamó el deterioro de los servicios y la economía de la país mediante un video que difundió en Twitter el partido Primero Justicia (PJ).

“La inflación se está comiendo al pueblo. La gente no halla qué hacer. No hay empleo, no hay transporte, no hay un coño”, sentenció el hombre, quien se encontraba en compañía de Carlos Ocaríz, fundador de PJ y ex alcalde del municipio Sucre.

Por otra parte, el sujeto cuestionó la labor de las autoridades y aseguró que estas no ejercen control en la distribución de los productos alimenticios, motivo por el que afirmó que han surgido mafias.