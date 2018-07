La Sala Cabrujas de Cultura Chacao y el teatro del Centro Cultural Chacao serán los escenearios de las primeras Jornadas Internacionales sobre Gestión y Políticas Culturales para la Cooperación al Desarrollo en Caracas-Venezuela.

Las jornadas se llevarán a cabo del 26 al 28 de julio de 2018, como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Un ciclo de conferencias, una videoconferencia, una mesa redonda y un arquitour, conforman el programa de estas jornadas, que tienen el propósito de facilitar una amplia reflexión sobre el cuarto objetivo de la Agenda 2030 –que establece “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”– así como también, contribuir al conocimiento de esta agenda entre profesionales que se ocupan de la gestión de la cultura y el patrimonio en el país.

Las jornadas se iniciarán el jueves 26 de julio a las 9:00 am en el teatro del Centro Cultural Chacao, en El Rosal, con un programa que incluye las conferencias “Patrimonio Cultural, Universidad y Cooperación al Desarrollo”, a cargo de Joaquín Ibañez Montoya, Dr. arquitecto y profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, a las 10:00 am; y “El Papel de la Universidad en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, a cargo Geovanni Siem, director del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC) y Coordinador del Proyecto UCV Campus Sustentable, a las 11:30 am.

La agenda del jueves 26 de julio culminará con una conferencia titulada “Cooperación al Desarrollo, Agenda 2030 y ODS”, que tendrá lugar en la Sala Cabrujas de Cultura Chacao, en Los Palos Grandes, a las 2 pm, a cargo de Carlos Alberto Gutierrez M, oficial de coordinación de la oficina del coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en Venezuela.

El viernes 27 de julio, las jornadas se realizarán en la Sala Cabrujas de Los Palos Grandes y comenzarán a las 9:00 am con la Video Conferencia “Participación de los Agentes Sociales en la promoción de la Cultura y el Desarrollo”, a cargo de Ana Isabel Velasco Rebollo, presidenta de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (Feagc) de España; mientras que a las 10:00 am, el presidente de Consultora en Ética y Responsabilidad Social Empresarial, Víctor Guédez, ofrecerá la conferencia “Gerencia Cultural y Desarrollo Sostenible ¿relación, redimensión o consustanciación?”

El programa del día cerrará con una Mesa Redonda a las 11:30 am sobre “Gestión y Políticas Culturales para la Cooperación al Desarrollo”, que estará moderada por José Luis Figueroa Sánchez, y contará con la participación de Rosa Virginia Urdaneta, presidenta de Cultura Chacao; Karina Zavarce, gerente general de la Fundación Bigott; Magaly García, gestora gultural, y Zaida García Valecillo, profesora de la UPEL.

El sábado 28 de julio se realizará el recorrido "Caracas, de aldea a metrópoli", a cargo de la Asociación Te Paseo y Te Cuento y de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela.

El público podrá asistir a las I Jornadas Internacionales sobre Gestión y Políticas Culturales para la Cooperación al Desarrollo en Caracas-Venezuela, que se realizarán del 26 al 28 de julio de 2018, gracias la organización conjunta entre Cultura Chacao, Centro Cultural Chacao, Embajada de España, Unión Europea, Fundación Bigott, Libros El Nacional, Archivo Fotografía Urbana, Te paseo, y Hotel Pestana.

Las personas interesadas en participar deben inscribirse el jueves 26 de julio a las 8 am en el Centro Cultural Chacao de El Rosal. La inscripción es gratuita.

Mayor información puede ser solicitada por la página web: cultura.chacao.gob.ve, a través de la cuenta de Twitter: @culturachacao Facebook: culturachacao.org Instagram: culturachacao

Información de nota de prensa.