La reacción de Guaidó con un grupo de oficialistas en su salida de la AN

Simpatizantes del oficialismo agredieron este martes a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, cuando salía de las instalaciones de la Asamblea Nacional luego de participar en la sesión de este martes.

En el video se observa al mandatario interino saliendo de la AN, con una reacción tranquila mientras que un grupo de oficialistas lo insulta y lo califican como "vende patria" y "oligarca".

El Parlamento debatió en la sesión ordinaria sobre el proyecto de acuerdo por la sentencia sobre la demanda contra ConocoPhilips. Además, se discutió de las circunstancias vinculadas con las violaciones a los derechos humanos de los venezolanos por parte de Nicolás Maduro.

Guaidó decretó el pasado lunes el estado de alarma, vigente por 30 días y que podrá ser prorrogado por el mismo tiempo. El mandatario interino pidió cooperación internacional para superar la crisis y ordena a la decena de representantes diplomáticos que ha nombrado en el exterior para coordinar el apoyo internacional.

#11mar A la salida de la sesión extraordinaria de la AN, adeptos a Maduro lanzaron improperios contra @jguaido. Los efectivos de la GNB que estaban presentes no impidieron la agresión verbal, en cambio le pidieron a la prensa retirarse y no grabar lo que ocurría. Vía @marjuli pic.twitter.com/JMI6l4ldvi