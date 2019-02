Rayma: La caricatura trabaja con la razón y, a veces, esta es dura y cruel

Rayma Suprani, caricaturista venezolana, se refirió a la ilustración que tituló como “Las dos Venezuela” que muestra a una mujer suplicando por ayuda, mientras que otro personaje le pide “tranquilidad”.

“Mi meta fue contraponer esas dos Venezuela que no se conocen, al final nadie me escribió por la señora a la que se le mueren los hijos, sino por el malestar que representó la figura política”, explicó para una entrevista con Shirley Vernagy.

Indicó que resulta “interesante” poder reflexionar el sentido de Venezuela y de la caricatura, así como del respeto y hasta qué punto una persona se debe autocensurar por la opinión pública.

“Yo he ofrecido disculpas cuando me he equivocado, pero en este caso no siento que deba arrepentirme”.

