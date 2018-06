Ravell: El gobierno intenta bloquear las páginas que le resultan incómodas

Alberto Federico Ravell, periodista y dueño del medio digital La Patilla, ha sido también víctima del bloqueo y la censura que ejercer el gobierno hacia los medios de comunicación, entre ellos el portal digital.

“Este es un gobierno que cuando no cierra los medios, los compra y cuando no los compra intenta bloquearlos. Lo mas seguro es que los directivos de Cantv y de Movilnet no podrán volver a visitar a Mickey Mouse ni la torre Eiffel producto de las sanciones”, declaró en una entrevista exclusiva para El Nacional Web.

Desde la Asamblea Nacional (AN) plantean denunciar al presidente de Cantv, Manuel Fernandez, por delitos de lesa humanidad, ya que el libre acceso al Internet es un derecho humano.

Ravell expresó que desde La Patilla se han hecho todas las denuncias posibles, sin embargo, están concentrados precisamente en superar los bloqueos, ya que han sido muy severos. Tanto Cantv como Movilnet son los mayores proveedores del servicio de Internet en Venezuela.

“Vendrán mas sanciones para el gobierno y los directivos de Cantv, el tema de bloquear el Internet es muy sensible en todo el mundo, pronto estos directivos aparecerán en esas listas que les duelen en el alma”, destacó.

Aseguró que para muchos el 27 de junio, Día del Periodista, no hay nada que celebrar, "pero yo si creo que hay mucho que celebrar, debido a las circunstancias en que la dictadura nos ha sumergido. Esta situación ha logrado sacar a los verdaderos periodistas que defienden la verdad y a los medios valientes, comprometidos con la democracia. Todavía quedan muchos periódicos brindando información de calidad”, aseguró.

Indicó que en la actualidad las personas se informan cada vez más a través de los medios de comunicación digitales.

“Son mas los periodistas valientes que los cobardes que han sucumbido a las limosnas que le da el gobierno”.

Expresó que el gobierno venezolano indirectamente le ofreció comprarle La Patilla con unos intermediarios pero la respuesta fue un “no” rotundo. "La Patilla no va a cambiar su línea editorial y cada vez que intenten bloquearla buscaremos siempre la manera de sacar la verdad", dijo.

Ravell pidió que los medios de comunicación se mantengan unidos para librar esta batalla juntos, para demostrar que en Venezuela si quedan periodistas valientes y si quedan medios comprometidos con la verdad como La Patilla y El Nacional que a pesar de los riesgos dejan todo para dar la mejor información a los usuarios.