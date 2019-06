Ravell a Diosdado: Tu terrorismo judicial no exonera tus crímenes

Alberto Federico Ravell, director del portal La Patilla, se pronunció este martes ante la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que condena al medio de comunicación a pagar 30.000 millones de bolívares por "daño moral" a Diosdado Cabello.

"Diosdado tu terrorismo judicial no me amilana y no exonera tus crímenes", dijo en Twitter el también presidente del Centro Nacional de Comunicaciones de la Presidencia interina.

En abril de 2015, Cabello denunció al periodista Alberto Federico Ravell, dueño de Inversiones Watermelon, por replicar una información difundida por el diario español ABC, que citaba declaraciones de Leamsy Salazar, ex escolta del oficialista.

Espacio Público, ONG que promueve y defiende la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social de los medios, rechazó el uso de la justicia como instrumento de persecución y hostigamiento. "Esta medida es una sanción desproporcionada para un medio que solo reprodujo una información de interés público en Venezuela (...) se le castiga por un contenido que incomodó al poder", dijo la organización.

