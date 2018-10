Ramírez: No cambiaremos nuestras exigencias salariales por conucos

La Asociación de Profesores de la UCV exigirá hoy al gobierno, en una concentración intergremial a las puertas del Ministerio de Educación Universitaria en el centro de Caracas, que se respete la contratación colectiva, en la cual se describen las escalas salariales y se asume la autonomía universitaria. La protesta, prevista para las 9:00 am, es la segunda medida del gremio, luego de que ayer se cumplió en 95% del país el paro nacional convocado por la Fapuv en 18 universidades.

La concentración se realizará de manera simultánea a la instalación de cuatro mesas de trabajo a las que el ministro Hugbel Roa invitó a los docentes para discutir sobre política salarial, seguridad social, estímulo al conocimiento y proyectos especiales.

“Asistiremos a esas mesas de discusión y veremos qué nos dirán, pero no cambiaremos nuestras exigencias salariales por conucos; en las universidades no queremos eso. Nosotros no creemos en el CLAP porque es un chantaje; no estamos dispuestos a entregar nuestros derechos que son progresivos y vamos a dar la pelea hasta donde podamos”, expresó Lourdes Ramírez de Viloria, presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios.

“De acuerdo con los resultados de este diálogo, tomaremos acciones de calle”, declaró Keta Stephany, otra directiva de la federación, quien agregó que al paro no presencial que se realizó en las universidades se sumó el sector de los empleados.

“Además de ese 95% que acató la medida, hay que recalcar que ya había universidades que estaban completamente paralizadas por los problemas que tienen, como la ULA y la LUZ”, aseguró Gregorio Afonso, secretario de Asuntos Académicos de Apucv.

En un recorrido por la UCV y la USB se constató que la convocatoria tuvo una aceptación casi completa.

Profesores de la Escuela de Medicina de la UCV, así como de Ciencias Básicas de la USB, asistieron a clases de manera regular.

“La mayoría de los docentes en Ciencias Básicas no acatan al paro cuando son de 24 horas, solo lo hacen cuando son más extensos”, aseveró Valentina Aguana, estudiante de Computación de la USB. “Desde la semana pasada estamos sin agua y las clases son hasta la 1:00 pm nada más”.

En la UPEL, en El Paraíso, las puertas permanecieron abiertas, a pesar del conflicto, “para atender los alumnos”, dijo Juan Acosta Bool, decano del Pedagógico. “No podemos parar procesos de inscripción, actos de grado o colocación de notas por la protesta, aunque la apoyamos”.