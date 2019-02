La madre de Maikel Cumare Ávila, joven asesinado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), aclaró este domingo como se desarrolló la muerte de su hijo.

“Fue asesinado el martes 8 de enero, en mi casa, bajo mi presencia, por el FAES. Me amenazaron y me pegaron. Le quitaron la vida a mi hijo, que no era ningún malandro. Era locutor y animador de fiestas”, indicó la madre a Provea.

Afirmó temer por su vida y la de su familia. Asimismo, pidió que los funcionarios sean llevados ante la justicia “para que esto no suceda”.