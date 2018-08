"No queremos que nos encierren en un carnet de la patria"

Raúl Aguilera, motorizado de la ciudad de Caracas, no está de acuerdo con la implementación del carnet de la patria para suministrar gasolina a los vehículos.

“Yo no me voy a sacar ningún carnet de la patria, me considero 100% venezolano”, dijo Aguilera para NTN24.

Expresó que en su opinión el gobierno debe dejar de regalar el petróleo a otros países y dejar de desperdiciar el dinero del Estado para que los venezolanos puedan volver a la vida de antes.

“No queremos esta dictadura, queremos que haya producción, no que nos encierren en un carnet de la patria”, dijo.

Hizo un llamado a los venezolanos para que no caigan en chantajes, esto en referencia al aumento de la gasolina ordenado por Nicolás Maduro.

“Ahora van a aumentar la gasolina, ¿para donde va a ir ese dinero? si ese dinero fuera a los hospitales, sería bueno, pero terminará siendo robado por ellos".