"Me quedo con la solidaridad de mis compañeros"

Mariana Moreno sopesó la idea de abandonar el periodismo cuando regresó de cubrir los Juegos Olímpicos de Río Janeiro en 2016. Admite que después de la cita deportiva más importante del mundo, esa en la que vio a luminarias como Michael Phelps y Usain Bolt, sintió que la pluma debía descansar para siempre.

"Pensé que Río era lo último en mi carrera como periodista y el momento perfecto para apartarme de esta profesión", dice la ganadora del Premio Antonio Arráiz como mejor redactora del año. "Pero sinceramente esto es lo que me gusta y el hecho de no saber con qué me van a sorprender mis jefes cada día es lo que me motiva a estar aquí", afirma la periodista que trabaja desde hace 14 años en la sección de Deportes de El Nacional.

"Me quedo con el espíritu de trabajo y la solidaridad de nuestros compañeros. En todo este tiempo aquí he visto la partida de muchos colegas por la situación del país. Da tristeza, pero la dinámica del diario no nos permite sentarnos a llorar. El periódico, a pesar de las dificultades, ha sabido sobreponerse", dice Moreno, quien agradece a Johnny Villarroel y Cándido Pérez por sus enseñanzas dentro del periodismo.