Lo que se puede comprar con el bono de alimentación de BsS 180

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, decretó que el bono de alimentación será de 180 bolívares soberanos. Anteriormente se utilizaba para hacer mercado, pero actualmente los ciudadanos aseguran que no alcanza para comprar ni dos melones.

“Con esa cantidad no se hace nada, es como un saludo a la bandera y ya. No me ayuda”, aseguró una señora que, manteniendo su anonimato, dijo que gastó, en unas compras de mercado, un total de BsS 1.486,88, así lo reseñó Contrapunto.

En los supermercados del municipio Chacao, los ciudadanos informaron que el precio de 300 gramos de pasta es de BsS 22, y que una lata de refresco podía costar BsS 21,72.

En los abastos de la calle Sucre, un melón completo tiene un precio de BsS 130. “Ya ni podremos comprar queso con cestaticket”, afirmó un ciudadano en la cola para pagar.

Freddy Bernal, jefe de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), indicó el 30 de agosto que los productos de alimentación de las cajas tendrán un costo de 150 bolívares soberanos. Se han registrado protestas en el país en rechazo al incremento de las cajas de comida distribuidas por el gobierno.

Con información de Contrapunto