¿Qué piensan los venezolanos en Cúcuta sobre la crisis humanitaria?

Venezolanos en Cúcuta, Colombia, opinaron sobre las afirmaciones que ha realizado Nicolás Maduro y su círculo cercano sobre que no existe una crisis humanitaria en Venezuela y la entrada de los insumos, aliementos y medicinas pautada para este sábado.

“¿Cómo no va a haber crisis humanitaria? En Venezuela tenemos una crisis de todo y es inaudito que él señor Maduro haya dicho que no hay crisis humanitaria. ¿Cómo qué no hay crisis? No habrá crisis para ellos”, dijo una mujer a El Nacional.

Otra venezolana indicó que quienes dicen que en Venezuela no hay crisis humanitaria están cegados. La mujer resaltó la importancia de la ayuda humanitaria.

“Se necesita la ayuda, la gente se está muriendo de hambre y por falta de medicamentos. El 23 de febrero va a ser lo máximo, ojala el mundo tenga los ojos puestos en lo que va a Venezuela”, expresó.