Lo que padecieron los adultos mayores para cobrar la pensión este lunes

El sábado 1° de septiembre los adultos mayores podrían cobrar la primera, de las tres partes, del pago correspondiente a la pensión del nuevo aumento de salario fijado en 1.800 bolívares soberanos. Sin embargo, las entidades bancarias no abrieron sus puertas por lo que en todo el territorio nacional las personas de la tercera edad protestaron para exigir sus derechos.

Este lunes los adultos mayores amanecieron en las afueras de las entidades bancarias para poder retirar la pensión. Personas con muletas, andaderas, sillas de ruedas componían las largas colas que se formaron en los bancos públicos y privados. Los pensionados no dudaron en expresar su descontento ante las dificultades que deben enfrentar para recibir el pago.

Ángel Cañongo, de 65 años de edad, viajó esde Los Valles del Tuy hacia Caracas para poder cobrar su pensión. “Estoy despierto desde las 3:00 am. Agarré carro a las 4:00 am, llevando golpe para poder llegar a Caracas a las 5:30 am y retirar el dinero”, dijo Cañongo.

El pensionado tildó de miseria los BsS 45 que le entregó el banco este lunes, luego de pasar siete horas a las afueras del banco.

“Primera vez que a los viejitos nos humillan para pagarmos lo que nos corresponde. Las colas de todos los bancos para cobrar la pensión son horribles y humillantes. Los adultos mayores se desmayan”, comentó el sexagenario.

Marco Marín salió a las 10:00 am del barrio El Carmen ubicado en Petare hacia una entidad bancaria en Los Cortijos para hacer el retiro del pago.

“El sábado salí a cobrar la pensión y me encontré con que no trabajaron. Me dijeron que viniera el lunes que nos iban a pagar completo y no están pagando ni la mitad” dijo el señor Marín quien aseguró que el pago no alcanza para comprar nada.

Argenis Rengifo se encontraba desde las 6:00 am esperando que abriera el banco para cobrar la pensión. Explicó que junto a otrosafectados tracaron la avenida Francisco de Miranda para protestar porque los bancos no abrieron sus puertas aunque era lo previsto.

“Dijeron que iban a empezar a pagar desde el 1° de septiembre y fue una mentira, tienen que hablar con sinceridad”, dijo Rengifo.

Indicó que a su juicio hay mucha gente conformista que está pendiente de un bono y que por eso están de acuerdo con todo lo que pasa en el país, así estén pasando hambre.

“Los adultos mayores no deberían pasar por esta situación, un viejito que debería estar descansando en su casa o jugando con sus nietos, sin embargo, tiene que malgastar su energía en una cola aguantando hambre y pasando sed”, dijo el hombre.

El 29 de agosto el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales anunció que el pago de las pensiones se fraccionaría en tres depósitos bancarios durante el mes de septiembre. Además, el pago de los 1.800 bolívares soberanos se realizará en tres días distintos en un lapso de dos semanas.

El segundo pago se efectuará el viernes 7 de septiembre por un monto de Bs.S 450 y el tercer depósito está fijado para el viernes 14 de septiembre con un abono de Bs.S 900.