“Que el gobierno se vaya si no puede atender a la educación”

La secretaria de organización de la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, Keta Stephany, afirmó que el Estado debe cumplir con el artículo 91 de la Constitución que establece salarios dignos y atender la solicitud del aumento exigido por el gremio, al cual la falta de respuesta mantiene en paro fraccionado desde el 25 de junio.

Ayer la directiva de la organización que preside la profesora Lourdes Ramírez de Viloria, fue recibida por el viceministro para el Buen Vivir Estudiantil del Ministerio de Educación Universitaria, Carlos León Mora, a quien se entregó la propuesta salarial que dispone un incremento de 10% en la primera escala de la tabla, ajustada al precio actual de la canasta básica fijado en más de 300 millones de bolívares.

León Mora, que atendió a la directiva en representación del ministro Hugber Roa, informó poco después que el despacho no cuenta con los recursos para atender las exigencias salariales del gremio universitario, aunque reconoce la crisis. La proposición oficial no supera los 10 millones de bolívares, pero los profesores aspiran a un incremento como el otorgado a los militares.

“Le informamos que no tenemos un salario que cubra nuestras necesidades básicas y que es deber del Estado proveerlo. Nos dijo que no hay recursos y le contestamos que esperamos reunirnos con el ministro Roa. Queremos saber cuál es el porcentaje del PIB destinado a la educación y a la salud, porque si ellos no pueden responder, ¿entonces para qué están en el gobierno?”, refirió Ramírez.

La profesora expresó que también se solicitó la entrega de equipos a la UCV y que “den apoyo en el mes de agosto, cuando hay vacaciones, para que resuelvan el problema de la inseguridad. Ese es también un tema de Estado”.

Los docentes universitarios esperan culminar hoy el paro de 48 horas no presenciales, que acordaron el miércoles pasado en una asamblea mixta, nacional, para reunirse de nuevo y analizar las acciones que podrán tomar a fin de seguir defendiendo sus derechos, antes de que terminen las clases a finales del mes de julio.