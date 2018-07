Protestan en la Cota 905 por fallas en el suministro de agua

Ciudadanos residentes de la parroquia El Paraíso y la Cota 905, Caracas, protestaron este martes en la Plaza Madariaga por la ausencia del servicio de agua. Uno de los ciudadanos, proveniente del barrio La Quinta, indicó que desde hace más de 3 semanas que no cuentan con agua.

“Estamos sufriendo desde hace más de 20 días que no nos llega el servicio de agua. Queremos una respuesta de las autoridades competentes, que vengan y nos den un alivio. Si hay una emergencia, que manden una cisterna a los barrios. Ya que no tenemos respuesta, tenemos que seguir con las acciones de calle. Nuestros hijos no van a aguantar esto”, expresó uno de los manifestantes a Jesús Armas, concejal de Caracas.

José María Viana, ex presidente de Hidrocapital, afirmó que Caracas está recibiendo menos agua que hace 20 años y que tiene muy pocas fuentes locales, y señaló que Caracas "no tiene agua almacenada en sus embalses de emergencia ni para siete días de suministro".