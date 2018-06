Profesores universitarios deben buscar alternativas ante bajos salarios

Un profesor universitario gana aproximádamente en una quincena entre Bs 1.700.000 o Bs 2.200.000, lo que los obliga a buscar trabajos alternativos o vender sus pertenencias para satisfacer sus necesidades básicas.

“Si no me dedicara a ser costurera no como, porque lo que gano como profesora no me alcanza, y eso que no tengo niños, ni me quiero imaginar cómo sería si tuviera hijos”, comentó Ivonne Quintero, profesora de la Universidad Experimental de Guayana (UNEG) referente a los diferentes trabajos para poder ganar un salario justo.

Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Apuneg), expresó que en 1999 los profesores universitarios ganaban 2 mil dólares, uno de los sueldos más altos de América Latina, pero hoy en día gana apenas dos dólares en promedio.

“Estamos pidiendo un salario de acuerdo con la tasa Dicom de aproximadamente 700 millones de bolívares, para medio cubrir la canasta básica. El gobierno nos quiere llevar a cerrar la universidad pública, tenemos que vender nuestras prendas, hacer tortas, dictar cursos, taxear para medio sobrevivir”, agregó Brito.

Con información del Correo del Caroní.