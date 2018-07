Profesor de la UCV: Venezuela pronto tendrá también zapatos nuevos

José Ibarra, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue conocido cuando decidió mostrar en Twitter los zapatos rotos que usaba. Reveló que con su salario como profesor no le acanzaba para pagar una reparción de sus zapatos.

Ibarra indicó que no imaginó que recibiría tantas palabras de apoyo y solidaridad, pero sobre todo la buena disposición de ayudarlo.

“Yo voy para mi quinto título universitario y no tener dinero para cambiar unas suelas o poder comprarme un par de zapatos me dio rabia, y no es que nada más me quede con el ejercicio docente, yo siempre ando moviéndome para tener dinero y lograr algo de calidad de vida, pero ese día estaba mal y quería unirme de alguna forma a la protesta de los docentes”, contó Ibarra para El Pitazo.

La mañana del 29 de junio, el docente solo tenía dos certezas: que podría tener calzado nuevo gracias a quienes se ofrecieron a ayudar desinteresadamente y que los zapatos son ahora el símbolo de la solidaridad del venezolano.

Su decisión de desahogarse se derivó en un río de empatía que lo sigue persiguiendo y que hoy es el principal motor para querer crear su fundación: Los zapatos de la Dignidad, una plataforma que está organizando para poder canalizar los donativos de esos más de 11 pares de zapatos y comprar otros más que ha recibido.

