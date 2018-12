La primera página de El Nacional y la última de la edición impresa

El Nacional circulará este viernes, en su última edición impresa, con una declaración de Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario, que firma la primera página: "El Nacional es un guerrero y seguirá dando la batalla".

Luego de meses de dificultades de acceso al papel de impresión del diario, El Nacional dejará de circular en el territorio nacional. Temporalmente, acotó Otero, quien reiteró que la plataforma digital del diario seguirá "comprometido con la verdad".

Una primera página llena de testimonios venezolanos

El poeta Rafael Cadenas, condecorado recientemente con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, espera poder sostener en sus manos nuevamente una edición impresa de El Nacional.

"Hará mucha falta el diario El Nacional porque como impreso ha sido parte de nuestra vida. Espero poderlo tener otra vez en mis manos", dijo Cadenas.

Oswaldo Guillén, el primer manager latinoamericano en ganar la Serie Mundial con los Medias Blancas de Chicago, reconoció la labor de los periodistas del diario por mantener a la ciudadanía informada.

"El Nacional es parte de nuestra historia contemporánea. En sus páginas han escrito los mejores intelectuales del país. Saludos a quienes siguen luchando por mantenernos informados", expresó Guillén.

Citando a Jorge Drexler, el comediante Luis Chataing se asumió parte de El Nacional.

"Seguirá siendo un bastión de lucha por la libertad de expresión de los venezolanos. No se van. No nos vamos. Como canta Drexler: 'Todo se transforma'", declaró al diario Chataing.

El escritor y columnista venezolano, Moises Naím, aseguró que cuando ocurra un cambio político el diario, que llevaba 75 años de circulación ininterrumpida, volverá a las manos de los lectores venezolanos.

"El Nacional nunca desaparecerá. Es más que un periódico y su historia así lo refleja. No tengo dudas de que cuando caiga la dictadura que nos oprime, reaparecerá con fuerzas renovadas", aseveró Naím.

La iglesia venezolana también se pronunció sobre el cese de la edición impresa de El Nacional. Baltazar Porras, cardenal católico, recalcó que: "Vive la libertad de expresión un duro golpe con el cese de circulación de El Nacional, un ícono del periodismo venezolano. Se busca la instauración del pensamiento único al no existir este diario".

"Durante 75 años, El Nacional ha constituido una fuente insoslayable para el conocimiento de nuestra historia. Allí está registrado el testimonio diverso y plural de la Venezuela contemporánea", dijo Inés Quintero, historiadora venezolana y miembro de la Academa Nacional de Historia del país.

Un descanso del impreso, un impulso en la web

La editorial, con un fondo azul claro, es explícita. Arrastra consigo el esfuerzo de más de 70 años de camino, y califica el hiato impreso como un descanso.

"Hoy publicamos una noticia que le alegrará la vida al señor Nicolás Maduro y a toda la camarilla civil y militar que disfruta del poder sin presentarle cuentas a nadie", inicia la última editorial impresa. Letras negras que reafirman la voluntad de los dueños del diario y de sus trabajadores de continuar informando, pues es obligación ineludible de El Nacional mantener a la ciudadanía informada.

Y no faltan las denuncias. La primera página de la última edición está sellada con denuncias reiteradas. 66 medios han dejado de circular en los últimos seis años. 25 medios impresos han cerrado los últimos cinco años.

"La ultima portada de El Nacional. La vi encender hace años, hoy le damos un descanso. 10:41pm Caracas, Venezuela. No me rindo y no descansaré hasta encenderla de nuevo. La solución no está en la maleta. Yo apuesto a mi país", indicó Jorge Makriniotis, gerente general de El Nacional, en su Instagram.

Un periódico no se construye con dinero ni con rotativas...

El país aún cuenta con El Nacional en su versión digital. Aún seguirá, se reinventará, lo que haga falta para continuar su compromiso con la opinión pública.

“Un periódico no se construye con dinero, ni con rotativas, ni con relaciones comerciales que garanticen la afluencia de avisos, ni con protección gubernamental. Un periódico se construye con hombres. Todas las ventajas y privilegios quedan reducidos a ceniza si no está presente un puñado de periodistas con capacidad profesional, calidad humana y amor a su oficio, que sepan interpretar los sentimientos populares, que se lancen con audacia a la búsqueda de la noticia, que defiendan tercamente el estilo y la estética del diario, que peleen con bravura por hacer de su periódico el mejor informado y el de miras más altas”, así lo decía Miguel Otero Silva, y así será.