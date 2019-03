Ex presos políticos venezolanos enviaron un mensaje a la FAN en la frontera

Villca Fernández y Wilmer Azuaje, ex presos políticos venezolanos, se presentaron en el puente Simón Bolívar para enviar un mensaje a las fuerzas militares para el ingreso de la ayuda humanitaria al país.

"A mí me duele ver pasar a mis hermanos venezolanos por trochas. Me duele como venezolano ver como colectivos cobran a esas personas que no tienen para comer. Yo sé que hay temor dentro de las fuerzas armadas, pero también sé que dentro de poco estos containers se van a quitar y todos nos vamos a dar un fuerte abrazo de ese lado del puente", expresó Azuaje a los uniformados que vigilan el paso fronterizo.

Reiteraron que muchas familias están sufriendo por la falla eléctrica que se registró desde este jueves en varias zonas del país, por lo que indicaron que los uniformados deben respetar y hacer valer la Constitución de la República.

El pasado 23 de febrero camiones cargados de ayuda humanitaria, proveniente principalmente de Nicolás Maduro, intentaron ingresar al territorio venezolano. Sin embargo, la frontera fue bloqueada por cuerpos policiales que negaron el acceso de los insumos.

Posteriormente, Nicolás Maduro anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Colombia, además del cierre de la frontera colombo-venezolana ante el apoyo brindado por el gobierno de Iván Duque a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, en su intento de ingresar las medicinas para los ciudadanos.