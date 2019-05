46 presos murieron entre enero y marzo por malas condiciones sanitarias

Un total de 46 presos murieron el primer trimestre de este año debido a las malas condiciones sanitarias en los centros de reclusión del país, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones.

De ellos, 37 fallecieron a consecuencia de enfermedades como hepatitis, salmonella, neumonía y VIH, y 9 por causas violentas como ataques con arma blanca o ahorcamiento.

Humberto Prado, director de la ONG, señaló que aproximadamente 46 familias perdieron a un familiar por la desidia en los centros de reclusión nacionales. Señaló que el Estado no garantiza el cumplimiento del artículo 43 de la Constitución.

El artículo 43 de la carta magna establece que el Estado es responsable de la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad.

“En Venezuela no hay pena de muerte, pero el hambre mata a los presos si no se les da comida o medicamentos, y eso es responsabilidad del Estado venezolano. No es posible que un preso ingrese con 80 kilos y en poco tiempo pese 40 kilos”, manifestó Prado.

