Presidente de APUCV denunció paro parcial en algunas facultades

Víctor Márquez, presidente de la Asociación de la Universidad Central de Venezuela, denunció este lunes la existencia de paros técnicos en algunas facultades de la casa de estudio.

Márquez explicó que los paros parciales en la universidad son por la disminución de profesores e insumos, lo que dificulta su correcto desempeño.

“No es un cierre técnico total, no obstante, la posición de la APUCV es defender la universidad a toda costa, pero luchando, no impartiendo procesos de enseñanza y aprendizaje que no se corresponden con la necesidad institucional”, dijo Márquez a Unión Radio.

Señaló que todas las universidades del país corren el riesgo de caer en un paro técnico parcial.

Con información de Unión Radio.