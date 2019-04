Porras: El llamado de Maduro a los colectivos es a una guerra inexistente

Baltazar Porras, arzobispo de la Arquidiócesis de Mérida, rechazó este miércoles el llamado de "resistencia activa" que hizo Nicolás Maduro a los civiles armados. El religioso también rechazó las intenciones del oficialista de ampliar la milicia.

Porras aseguró que el apoyo de Maduro a los grupos armados es un llamado a una guerra inexistente. "Los colectivos están siendo exaltados como los artífices del ataque", dijo el religioso en una entrevista con César Miguel Rondón.

Añadió que el llamado de la Iglesia a la sociedad es a no caer en el juego de Maduro.

"La Iglesia hace un llamado a la paz, porque la violencia y la guerra no son las que van a dar la felicidad. Armar a 3.000.000 de milicianos no es el clima para superar los males. Hacemos un lllamado a la racionalidad de no caer en lo mismo, a la resistencia pacífica, porque hay que saber convivir, no eliminar a los que no piensen como nosostros", agregó.

Con respecto a la ayuda humanitaria que llegó al país por medio de la Cruz Roja, señaló que lo importante no es de parte de quién haya llegado, sino que apoye a los más necesitados.