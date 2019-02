Politrujillo agredió a periodista por tomar fotos en acto oficialista

La periodista Yoerly Viloria denunció que fue agredida por un policia del estado Trujillo cuando se encontraba realizando la cobertura de un acto oficialista.

Viloria contó estaba tomando una fotografía a una miliciana cuando el funcionario intento quitarle el teléfono. “Como yo no me deje me sostuvo por el antebrazo e incluso me partió la uña. La gente de protección cívil me asistió”, narró en un video publicado por la ONG Espacio Público.

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) señaló en su balance que la libertad, la seguridad y posibilidad de informar y opinar abiertamente estuvieron “en riesgo” para el gremio periodístico en Venezuela en el inicio de este año.

Durante enero se registraron, según IPYS, 59 casos de violaciones a la libertad de expresión, que incluyen 11 detenciones arbitrarias, siete de ellas afectaron el ejercicio reporteril de 10 periodistas extranjeros.

Ante esto, la organización continuará insistiendo en que “el periodismo es un oficio de servicio público que debe ser salvaguardado en cualquier circunstancia política, económica y social.”

#DenunciaEP | Periodista del @diariodlosandes, Yoerly Viloria, fue agredida por un policía de #Trujillo, cuando estaba tomando fotos en un acto político de Diosdado Cabello.



El funcionario la tomó por las manos. #6Feb pic.twitter.com/gzrxQqmB73 — Espacio Público (@espaciopublico) 6 de febrero de 2019