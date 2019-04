¿Podría ocurrir otro megapagón en Venezuela?

Especialistas en materia eléctrica pronostican inestabilidad y fragilidad en el sistema y advierten que podría registrarse otro apagón nacional si no se mejoran las condiciones en la represa de Guri.

“Si este autotransformador no se sustituye, no se le hace mantenimiento o no se coloca otro transformador podríamos llegar a unas fallas con características similares o superiores a las del 7 de marzo”, dijo en una entrevista para La Voz de América.

Destacó que aunque otras naciones intenten ayudar no lo podrán hacer. “Rusia y China no tienen la tecnología, eso solo lo tienen Austria, Alemania y Estados Unidos”.

La diputada Nora Bracho también se refirió a la situación y aseguró que el sistema ha sido desatendido por muchos años y que no se han realizado inversiones.