Plantas eléctricas del HCU no tienen mantenimiento

Las tres plantas que deben suplir energía al Hospital Clínico Universitario en caso de falla eléctrica tienen más de cuatro meses sin mantenimiento y carecen de baterías y gasoil, aseguró Denis Guédez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Clínico Universitario.

Ayer los trabajadores y empleados se mantuvieron en asamblea permanente, como están dispuestos a hacer hasta que renuncie la directiva del centro asistencial. “Nosotros consideramos que cualquier solución para los innumerables problemas pasa porque esta directiva salga, porque son demasiados los actos de desidia y corrupción que hemos tenido que presenciar en el hospital”, afirmó el dirigente sindical.

Guédez insistió en que las partidas presupuestarias se han desviado para otros gastos personales, que incluyen fiestas privadas, y no para lo realmente importante, como el mantenimiento que deben recibir las plantas dos veces a la semana. El sábado murieron dos pacientes por causa de un apagón en áreas críticas del hospital.

El dirigente explicó que desde que hay fallas de electricidad en Caracas, el hospital también se ha visto afectado, pero que normalmente responden las plantas que alimentan las áreas más críticas. “Esta vez no ocurrió así. Las plantas no arrancaron porque no tienen ni baterías ni gasoil”, indicó.

Sobre este incidente, el presidente Nicolás Maduro aseguró que se trató de un acto terrorista ejecutado por la oposición.“Recientemente los terroristas atacaron en el Hospital Clínico de Caracas”, afirmó.

Aseguró que “gracias a la capacidad del Estado” pudieron restituir el servicio el mismo día.