Planta eléctrica del J.M de los Ríos no funcionó luego del apagón

Este viernes, familiares de los pacientes del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos aseguran que la planta de energía eléctrica del centro de salud no funcionó este jueves luego de que se registrara un apagón en Distrito Capital y en 23 los estados del país que aún se mantienen sin luz.

"A las 5:00 pm se fue la luz y la planta no respondió. Dormimos a oscuras, a los niños no se le pudo pasar tratamiento anoche. Hay niños en cuidados intensivos que no los pudieron sacar a otro hospital porque no habían bombonas de oxígenos para poder trasladarlos", dijo Vicky Fernández, madre de uno de los niños recluidos en el J.M de los Ríos.

Fernanádez indicó que la directiva del hospital les pidió calma y paciencia a los familiares de los pacientes.

Sostuvo que al centro de salud llegaron tres plantas eléctricas de Corpoelec y ninguna funcionó.

"Los apagones son recurrentes en los hospitales, pero ellos deberían tener una planta eléctrica para cuando esto suceda. ¿Cómo se hace si un niño está en quirófano al momento de un apagón?", señaló.