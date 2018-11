Piden retirar proyecto de ordenanza del Eje Norte de Baruta

Iniciar un intenso debate acerca del estilo de planificación que requiere Caracas, en el cual participen gobiernos locales, concejos municipales, colegios profesionales, la academia y las comunidades fue una de las propuestas compartidas por arquitectos y residentes de Baruta, durante el foro Planificación Urbana y la Participación Vecinal, el cual se centró en analizar el Proyecto de Ordenanza Eje Norte del municipio, a propósito de celebrarse ayer el Día Mundial del Urbanismo.

“Ese tipo de ordenanza debe ser suspendida y replantearse el modelo de planificación en Caracas, que debe ser resiliente para enfrentar la crisis. No solo porque faltan instrumentos legales actualizados sino también porque no se disponen de recursos petroleros, como los hubo en el pasado. Hay que revisar a fondo el estilo de planificación de la ciudad de aquí al futuro”, afirmó el urbanista Marcos Negrón, profesor y ex asesor de la Alcaldía Metropolitana, eliminada por el gobierno.

El proyecto de ordenanza municipal que involucra cambios de uso en los sectores Colinas de Bello Monte, Chuao y Las Mercedes, fue aprobado en primera discusión por el Concejo Municipal, sin cumplir con el procedimiento legal ni planos conocidos y sin la previa consulta a los vecinos del municipio, por lo cual ha sido rechazado por urbanistas, dos concejales y las comunidades baruteñas. Por esta razón fue diferida la segunda discusión hasta la próxima semana.

El foro, organizado por el concejal de Baruta Héctor Urgelles y realizado en la sede del diario El Nacional, tuvo como objeto difundir el texto y lograr coincidencias para buscar una solución urbanística en el municipio. Estaba invitada la directora de Planificación Urbana de la Alcaldía de Baruta, Tatiana Noguera, pero no asistió. Participaron los arquitectos urbanistas Marcos Negrón, Leopoldo Provenzali, Enrique Larrañaga y Eliana León; la directora de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCV, Celia Herrera, experta en validad, y el periodista y activista Cheo Carvajal, de Caracas a Pie. También asistieron representantes de la Red de Vecinos que agrupa a más de 50 asociaciones y consejos comunales del municipio.

Durante la presentación, la ingeniero Zulma Bolívar, moderadora del evento, afirmó que “es hora de que las ciudades tengan estudios serios, análisis económicos-financieros y leyes actualizadas; tenemos la gran oportunidad de hacer las cosas bien y pensar los instrumentos de planificación de desarrollo urbano para asegurar espacios públicos que permitan calidad de vida a sus habitantes”.

Las leyes Orgánica para la Ordenación del Territorio y la de Ordenamiento Urbano, que rigen la ciudad, datan de 1983 y 1986, respectivamente.

Negrón, durante su intervención, fundamentó su posición en las ordenanzas de Campo Alegre y El Rosal que no representaron beneficios para los residentes de esos sectores, aun en épocas de mejor escenario económico, por lo cual consideró que el proyecto del Eje Norte no funcionará en las condiciones de crisis que vive el país. “Se estimulará la compra de parcelas quizás, pero los residentes van a ser excluidos”.

Provenzali, quien fue el primer secretario de Planificación Urbana del Distrito Metropolitano de Caracas, destacó la importancia del municipio Baruta por su riqueza patrimonial y por ser un corredor metropolitano, razones por las cuales debe ser objeto de una verdadera planificación urbana que es la que requiere toda Caracas, precisó. Señaló que la ingobernabilidad es el gran problema de la ciudad. “Los gobiernos no se respetan unos a otros, por lo cual los municipios deben ser atendidos por una instancia superior”.

Cheo Carvajal, quien como otros participantes es vecino de Baruta, afirmó que la ordenanza del Eje Norte no toma en cuenta el concepto de ciudad. “Yo me opongo a que una ordenanza así sea aprobada y aún más cuando no ha sido sometida a la consulta de los ciudadanos. Que se haga la consulta pública donde debe ser y como debe ser”