“Pese a los contratiempos, no cedamos en la defensa de los principios”

“No nos dejemos robar la alegría, la paz, la esperanza ni la iniciativa de vivir mejor”, dijo el cardenal Baltasar Porras,administrador apostólico de Caracas y arzobispo de Mérida, al citar al papa Francisco en la “Misa de la esperanza” celebrada ayer en la plaza Bolívar de Chacao para dar la bienvenida al Adviento, período litúrgico de preparación para la Navidad.

El prelado pidió: “Pese a los problemas y contratiempos que vivimos no abandonemos la esperanza, no cedamos en la defensa de los principios, valores y derechos humanos más auténticos e irrenunciables”.

La ceremonia comenzó a las 11:00 am, luego de una procesión de representantes de las zonas pastorales de Altagracia, Catedral, Antímano, San Juan, El Valle, San Pedro, Catia, Propatria, Las Mercedes, Petare, La California, Chacao y Baruta; seminaristas, sacerdotes, obispos auxiliares, demás eclesiásticos y devotos, que partió de la iglesia El Buen Pastor de Bello Campo.

“Tenemos muy presente la inseguridad, la imposibilidad de llevar el alimento al hogar o poder socorrer en la enfermedad al que sufre. Son muchos los servicios públicos que no funcionan, falta la luz, el agua, el gas, el transporte”, enumeró en compañía delnuncio apostólico, monseñor Aldo Giordano, al referirse a las dificultades de los ciudadanos.

El cardenal comparó la situación del país con el Evangelio que habla de “señales catastróficas y usa un lenguaje apocalíptico” que, a su juicio, es símbolo de la caída de un orden social injusto y la instauración de un nuevo mundo. “Somos un pueblo de Dios que camina en el desierto en medio de la adversidad inhumana, pero no nos resignamos. La esperanza evangélica nos dice ‘levántense, alcen la cabeza que se acerca la liberación’”.

Con cánticos de aguinaldos y parrandas tradicionales, cerca de 3.000 feligreses y 125 sacerdotes le dieron la bienvenida al Adviento y a la Navidad, que el arzobispo resaltó: “No son una conmemoración ritual para olvidarnos de los problemas diarios y embotarnos en el licor y la diversión hueca y sin sentido… Es propio de este tiempo ser consciente de que el bien se construye desde la debilidad del Pesebre, la sencillez de la vida cotidiana, la ternura y la atención en el hogar, desde la lucha por los derechos humanos más elementales que todos debemos disfrutar”.

Al oficio religioso también asistieron el embajador de Italia, Silvio Mignano, y el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, en compañía de su esposa e hija.

Baltazar Porras recordó: “El Dios en el que creemos no es manipulador, no compra conciencias, no es un Dios maniqueo que divide la sociedad en buenos y malos, poniendo unos a la derecha y otros a la izquierda”.

Instó a los fieles a dar testimonio de Dios participando activamente en la construcción de una sociedad más humana, justa y fraterna, sin dejarse llevar por un lenguaje que ofenda y sustituyendo el engaño por la verdad.

“Tenemos derecho a la verdad, no nos dejemos manipular por las medias verdades ni por los ofrecimientos vanos que son pan para hoy y hambre para mañana. No nos dejemos robar la honradez enalteciendo toda forma de corrupción y de impunidad”, expresó.

Por todos. Delegados de las zonas pastorales fueron los encargados de elevar las peticiones por los enfermos crónicos y sus familiares, para que encuentren solidaridad y puedan acceder a sus tratamientos; por los niños que “en esta crisis humanitaria son los más afectados por el hambre, la desnutrición, las enfermedades crónicas”.

Religiosos y feligreses pidieron para que los dirigentes sindicales consoliden la unión y constituyan una fuerza en defensa del derecho al trabajo digno, para que la vocación de servicio de los educadores sea correspondida con salarios justos y dignos, y para que los trabajadores de la salud vean recompensadas sus luchas.

Oraron también por los exiliados y por todos los que han emigrado debido a la crisis humanitaria, por los que con gestos solidarios, organización e incansable lucha son constructores de paz, y por ue llegue la justicia.

Además, rogaron para que las familias que han sido víctimas de la violencia social y policial se conviertan en sujetos constructores de justicia y reconciliación; que los actores políticos, sociales y económicos dejen de lado los intereses particulares y apuesten por el país. “Y para que los gobernantes que están aferrados a las mieles del poder y han llevado a nuestro país a la catástrofe, recuperen el camino de la humanidad y fraternidad”.

El cardenal bendijo el Pesebre, el agua, los retoños y flores, el pan y el vino que fueron ofrendados y dio la comunión a los fieles para concluir la eucaristía.