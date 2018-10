Pescadores de Vargas denunciaron mala gestión de la Vigilancia Costera

Pescadores del estado Vargas denunciaron mala gestión de control por parte de los funcionarios del Comando de Vigilancia Costera (CVC), reseñó La Verdad de Vargas.

Juan Francisco Campos, pescador de la entidad, indicó que el pasado sábado un teniente del CVC pretendía llevarse el motor de su lancha, argumentadndo que estaba oxidado.

“Se querían llevar el motor que está nuevo. Cuando le estoy enseñando la factura me dice que ese motor no puede tener cuatro meses y agrega que estaba oxidado. Incluso, le dije que si se lo querían llevar que lo bajaran ellos mismos y no lo hicieron porque llegó un compañero que les formó un lío”, relató Campos.

Francis Hernández, vocero del muelle, manifestó que los más de 136 pescadores están cansados de los atropellos por parte de las autordades. Aseguraron que deben darle pescado a los policías y a los guardias cuando tienen que trasladarse hacia otras zonas.

Con información del diario La Verdad de Vargas.