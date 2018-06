Personal médico mantendrá protestas a pesar de las presiones

Los trabajadores de la salud protestaron este miércoles por tercer día consecutivo para exigir salarios dignos y mejoras en las condiciones en los hospitales.

Alejandro Salas, trabajador administrativo del sindicato de trabajadores de la Maternidad Santa Ana en el centro de Caracas, dijo a Efe que en ese centro y durante las protestas solo están atenderán estrictas emergencias, puesto que no cuentan con insumos.

Denunció que los médicos residentes son "presionados" por parte de la directiva de la maternidad para que cumplan con la atención de pacientes en las consultas regulares bajo la supuesta amenaza de que "de no hacerlo no se graduan".

"Las mujeres paren y les dan de alta porque no hay donde acostarlas, en ocasiones las dejan en las sillas de sala de espera porque no hay camas, pero la directiva exige que se reciba cualquier caso para que las enfermeras no estén en las protestas", aseguró.

En el Hospital El Algodonal los trabajadores se quejaron de que los bajos bajos salarios, ubicados en 600.000 bolívares quincenales.

"Tenemos áreas y centros completos sin luz, las ambulancias dañadas, sin cauchos, no tenemos material, no podemos trabajar así" dijo Mayerlin Méndez, del sindicato de obreros y personal de salud de ese centro, a Efe.

Méndez indicó que las manifestaciones se mantendrán indefinidamente en todo el territorio nacional y que el viernes los distintos gremios de salud del país anuncien si levantarán la protesta.

Los trabajadores de la salud consultados por Efe aseguraron que no han recibido respuesta de parte del Ministerio de Salud a sus exigencias.